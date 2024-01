Lomazzo, scontro sulla autostrada A9: due auto distrutte e feriti

Lomazzo, 21 gennaio 2024 – Grave scontro tra due auto questa sera alle 20.30 in autostrada, sulla corsia in direzione nord, poco dopo lo svincolo di Lomazzo Sud.

I vigili del fuoco sono intervenuti in supporto del 118 per aiutare ad estrarre dagli abitacoli i feriti, la cui identità non sono ancora state accertate: i feriti, uno dei quali dovrebbe essere una donna, sono stati affidati alle cure dei soccorritori, che stanno valutando le loro condizioni e la necessità di un trasporto in pronto soccorso. In un primo momento le loro ferite sono apparse di media gravità.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, nel quale una delle due auto è andata completamente distrutta nella parte anteriore. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.