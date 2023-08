Laglio, ragazzino di 13 anni si perde nel bosco: mobilitazione dei soccorritori

Laglio (Como), 7 agosto 2023 – È stato ritrovato da una pattuglia dei Carabinieri a Cernobbio il ragazzo di 13 anni che si era perso nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 7 agosto nella zona di Laglio, a più di una decina di chilometri di distanza dalla sua abitazione.

Le ricerche sono partite in forze verso le 17.30, subito dopo l’attivazione da parte della centrale: sono stati impegnati i tecnici del Soccorso alpino, con la Stazione Lario Occidentale-Ceresio, assieme a carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile.

Erano già stati contattati anche i cinofili dell’Associazione nazionale Carabinieri e i molecolari del Cnsas, oltre a tutte le risorse disponibili per accelerare i tempi, vista la giovane età del ragazzo e le poche ore di luce ancora a disposizione. Ma non è stato necessario: l’intervento si è concluso nel migliore dei modi, con il ritrovamento del tredicenne, in buone condizioni di salute.