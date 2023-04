Inverigo, blitz nei boschi: arrestati due spacciatori

Inverigo, 27 aprile 2023 – L’ennesima operazione di contrasto allo spaccio di droga nei boschi, ha portato a due arresti e al sequestro di circa 200 grammi di droga, oltre allo smantellamento del bivacco.

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cantù, assieme alla stazione di Lurago d’Erba, con gli squadroni eliportati “Calabria” e “Sicilia” e il Nucleo Cinofili di Casatenovo, hanno sorpreso in flagranza di reato, due marocchini di 23 anni, in Italia senza fissa dimora, in una tenda nella zona boschiva vicino a via Magni.

Uno dei due è stato notato avvicinarsi a un’auto e cedere qualcosa: la zona è quindi stata cinturata, fino a individuare il bivacco, nel quale stavano cedendo droga a un cliente italiano. I due hanno tentato di scappare, ma sono stati fermati subito.

Sono stati trovato 150 grammi di hascisc, 40 di eroina, 20 di cocaina, sostanza da taglio e 2600 euro in contanti, oltre a telefoni cellulari e materiali per il confezionamento delle dosi. I due marocchini sono stati portati in carcere, il bivacco smantellato.