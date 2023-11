Gravedona, incendio in una palazzina: inagibile un appartamento

Gravedona ed Uniti (Como), 5 novembre 2023 – Un grosso incendio è scoppiato la scorsa notte all’interno del piano mansardato di una palazzina a due piani fuori terra a Gravedona ed Uniti, in Via Molo Vecchio.

I vigili del fuoco sono stati chiamati verso mezzanotte: in posto sono arrivate le squadre dei distaccamenti di Dongo e Menaggio, che hanno spento le fiamme. Il rogo aveva ormai raggiunto una parte dell'appartamento, causando tuttavia danni a tutto lo stabile. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Una volta spente le fiamme, l'abitazione è risultata temporaneamente inagibile, in attesa di svolgere le necessarie verifiche per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza. In posto, assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e il sindaco di Gravedona.