Erba, venti sacchi di rifiuti raccolti dai volontari nella piazza della stazione

Erba, 15 aprile 2024 - In campo per prendersi cura del proprio territorio e rendere la città di Erba un luogo più pulito. È stato questo l’obiettivo dell’evento dal titolo “Clean-Up Day di domenica 14 aprile, organizzato dall’associazione giovanile Lo Snodo, dalla cooperativa Aldia, dall’associazione Testa di Rapa e dalla scuola primaria San Vincenzo di Erba, che ha consentito il recupero di 20 sacchi di rifiuti che erano stati abbandonati nell’ambiente.

Nel pomeriggio i partecipanti si sono ritrovati nella piazza della stazione di Erba, dividendosi in due gruppi che hanno seguito due differenti percorsi. I bambini e i ragazzi fino ai 14 anni, con i loro genitori e le insegnanti della scuola San Vincenzo, sono stati accompagnati dalla Cooperativa Aldia lungo il corso del fiume Lambro fino al Lambrone, alternando la raccolta dei rifiuti a quiz e giochi a tema ambientale. I giovani hanno invece raggiunto via Zappa guidati dalle associazioni Lo Snodo e Testa di Rapa. L'iniziativa è stata proposta all’interno del progetto del Comune di Erba “Giovani in Gioco”, finanziato da Regione Lombardia di cui Lo Snodo è partner. “Siamo molto felici di aver organizzato con una bella rete di partner questa attività – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – L’obiettivo della giornata era sensibilizzare tuta la cittadinanza sul valore del prendersi cura dei luoghi in cui viviamo. Il risultato è stato soddisfacente: la spazzatura era molta e i due gruppi insieme hanno raccolto oltre 20 sacchi di rifiuti, che sono stati divisi seguendo le regole della raccolta differenziata”.