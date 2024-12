Steriline, boom delle fiale comasche: “Al servizio dei farmaci di domani”

Como – Sterline, produttrice di linee standard e robotiche per la lavorazione asettica di farmaci iniettabili, è entrata anche nel settore oftalmico grazie all’accordo concluso con Tubilux Pharma, parte di Content Group.

Le avanzate tecnologie presenti negli stabilimenti del gruppo unite alle ampie competenze professionali e alle qualità umane fanno di Content Group una solida realtà farmaceutica dedicata allo sviluppo, alla produzione, al riempimento e al confezionamento in conto terzi. Con un fatturato di 97,8 milioni di euro nel 2023, il gruppo si colloca tra i principali player oftalmici europei, con clienti in tutto il mondo e con prospettive di crescita consistenti in Europa, Medio Oriente, Nord Africa estendendo le sue attività anche sul territorio statunitense, grazie all’approvazione FDA del sito di Tubilux Pharma, di Pomezia.

“La continua innovazione e l’esperienza maturata dall’azienda sulle macchine per iniettabili sterili ci porta oggi ad essere identificati e scelti anche per il riempimento e la gestione di farmaci oftalmici - sottolinea Filippo Parini, sales area manager di Steriline - Ci impegniamo a sviluppare apparecchiature che non solo soddisfino le esigenze dell’industria farmaceutica odierna, ma che siano anche in grado di contribuire a un futuro più sostenibile per l’industria farmaceutica stessa”.

Fondata nel 1989 in provincia di Como dove ancora oggi si trovano la sede centrale e gli impianti produttivi, Steriline opera oggi in oltre 50 paesi in tutto il mondo potendo contare su una rete di più di 400 persone, tra dipendenti diretti e partner esterni, oltre a 40 rappresentanti locali. Le esportazioni rappresentano più del 90% del fatturato di Steriline, che ha già installato oltre 2.000 macchine in Asia, Europa e Stati Uniti.

La decennale esperienza maturata da Steriline nella produzione e messa a punto di macchine standard e robotiche per la lavorazione di iniettabili sterili ha consentito all’azienda di produrre linee adeguate e aderenti alla recente normativa anche per il mondo oftalmico. Alla base di questa nuova conquista stanno i concetti di quality by design, first air, montaggio dei componenti a contatto diretto con il prodotto e caricamento dei componenti consumabili in condizioni asettiche, sistemi di sterilizzazione e controlli di processo.

Tubilux Pharma ha scelto la linea oftalmica di Steriline per il riempimento di flaconi in vetro e plastica, sia per colliri sia per prodotti liofilizzati, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva, essere pienamente conforme alle regole del protocollo Annex 1 e in linea con le migliori pratiche del settore. Tubilux Pharma, ha scelto la linea oftalmica di Steriline per il riempimento di flaconi in vetro e plastica, sia per colliri sia per prodotti liofilizzati, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva.

Con l’aggiornamento dell’Annex 1, tutte le aziende che producono o lavorano farmaci hanno dovuto adeguarsi e attenersi alle nuove regole. Steriline fornirà una linea innovativa e compatta per il confezionamento sterile adatta al settore oftalmico e incrementando la capacità di realizzazione dei prodotti liofilizzati. Entro la fine del 2024 verrà ultimato il collaudo della linea, che sarà poi installata presso Tubilux Pharma nei primi mesi dell’anno prossimo per essere definitivamente pronta per la produzione nella seconda metà del 2025.