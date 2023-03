Nuova Franco Tosi: iI Gruppo Presezzi si prende un altro pezzo, da 40mila metri quadrati

Nuova Franco Tosi

Il gruppo Presezzi aggiunge un ulteriore tassello alla costruzione della nuova Franco Tosi meccanica. Ieri scadeva infatti la procedura che riguardava la cosiddetta “Area Lilla” per la quale era già stata presentata un’offerta nei mesi scorsi: entro il termine stabilito nessuno ha infine "rilanciato", lasciando sul piatto la sola proposta del gruppo Presezzi. Se arriverà, come appare inevitabile, l’autorizzazione alla vendita del Ministero, il gruppo Presezzi aggiungerà dunque a quanto già acquisito anche questa nuova area, confermando l’intenzione di puntare sul sito produttivo legnanese.

L’area Lilla è parte dell’"Area Nord Residua" che in via san Bernardino si estende su circa 40.500 metri quadrati. Questa stessa area nord residua era già stata suddivisa in tre lotti: “Area Lilla”, “Area Arancione” e "Area Verde”. Il lotto più importante è proprio il "lilla", oltre 23mila metri quadrati di edificato, che era già stato proposto inutilmente all’asta a circa 2,5 milioni di euro: il 21 novembre 2022 era infine pervenuta l’offerta vincolante di acquisto per quest’area presentata da Franco Tosi Meccanica , già cauzionata, e il commissario straordinario prima di assumere qualunque determinazione, aveva deciso di procedere come da prassi con la pubblicazione di un avviso, scadenza ieri, per verificare l’esistenza di eventuali offerte migliorative.

Ora alla nuova Franco Tosi non resta che realizzare anche un nuovo ingresso all’area degno di questo nome dopo la chiusura dello storico accesso da piazza Monumento: il confronto con il Comune non è concluso. All’asta questo mese andranno poi anche il "Comparto Ex Mensa" e la carpenteria metallica, entrambi i lotti con scadenza il 24 marzo. Il comparto ex mensa, tra via Micca e via Cairoli, occupa un’area di 7.600 metri quadrati con una superficie coperta di 1.770 metrie di edifici per 6.245 metri: se ne è parlato dopo la chiusura del parcheggi o ched serviva il centro.

L’area va ora all’asta con un prezzo minimo di 2 milioni 744mila euro rispetto ai 3 milioni 228mila euro dell’asta precedente. La Carpenteria Metallica o "Comparto Ovest" in via XX Settembre, è invece già stata proposta ben quattro volte all’asta: dalla perizia che indicava un valore superiore ai 5 milioni di euro, si è oggi arrivati a una base d’asta che supera di poco i 2 milioni 700mila euro e al quarto ribasso.