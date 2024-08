Turismo, c’è fame di addetti: partono i corsi di formazione. Come funzionano e a chi sono rivolti

Como – Un progetto per formare le nuove figure professionali richieste dai settori tessile e turistico, pilastri fondamentali dell’economia locale. Con un investimento di oltre 370mila euro, di cui circa 300mila provenienti da fondi europei, il “Patto territoriale Lario: creatività e attrattività per l’occupazione” punta a creare nuove opportunità lavorative, ridurre il disequilibrio tra domanda e offerta, e a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di stranieri, persone in stato di svantaggio sociale, disoccupati o inoccupati, e persone in possesso di qualifiche specifiche.

L’iniziativa partirà in autunno, in collaborazione con oltre 40 enti e aziende, e si svilupperà per un periodo di 18 mesi, strutturata attorno a corsi di formazione pensati appositamente per le richieste del mercato comasco, con anche attività di promozione dell’attrattività, della conoscenza delle mansioni e delle possibilità occupazionali locali. Infine sono previsti seminari sui temi della gestione del personale, del welfare aziendale e del ricambio generazionale.

“Il Patto territoriale – spiega l’amministrazione provinciale - mira a creare una maggiore interconnessione tra i servizi per il lavoro, la filiera formativa e quella produttiva, con un’attenzione particolare ai settori tessile e turistico, pilastri fondamentali dell’economia locale”. Nel 2023, i settori tessile e turistico hanno registrato significativi aumenti occupazionali: il primo conta circa 12mila e 500 addetti (+2,1 per cento rispetto all’anno precedente) e il settore turistico circa 22mila addetti (+6,9 per cento). Tuttavia, permane una notevole difficoltà nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.