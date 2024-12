Il recruiting e la spesa senza sprechi: ComoNext seleziona le idee giovani per fare impresa

Lomazzo (Como), 7 dicembre 2024 – Prima di fare concorrenza a Elon Musk, il geniale inventore di Tesla e Starlink, ne dovranno fare ancora parecchia di strada, ma di certo ai giovani inventori premiati ieri a ComoNext, il parco tecnologico della Camera di Commercio di Como, le idee e lo spirito d’iniziativa non fanno difetto. “Il nostro territorio si arricchisce ogni anno grazie a progetti imprenditoriali di straordinario valore - spiega Giuseppe Rasella, vicepresidente dell’ente camerale -. ComoNext è il luogo dove queste idee trovano terreno fertile per crescere. Le startup selezionate contribuiranno a creare occupazione, migliorare la competitività e generare innovazione per affrontare le sfide del futuro”.

Il bando

Sono state cinque le startup vincitrici del ‘Bando Incubatore d’Impresa 2024’, selezionate da una commissione di esperti che oltre a giudicare l’idea ha valutato anche la possibilità di trasformarla in un business in grado di svilupparsi nel mondo reale. Ad aiutare gli inventori a trasformarsi in imprenditori ci penseranno gli esperti del parco tecnologico attraverso un percorso di tutoraggio che li accompagnerà fino all’ingresso sul mercato. “Si tratta ancora una volta di una grande opportunità per loro ma anche per noi, per implementare la nostra Community di competenze nuove e idee giovani - sottolinea Enrico Lironi, presidente di ComoNext -. Competenze e idee che potremo accompagnare fino all’economia reale portando beneficio a tutto il sistema economico”.

BBike di Guido Massera

Tra i premiati con un voucher individuale di 20mila euro c’è Guido Massera con il progetto BBike, che si propone di creare una piattaforma digitale dedicata al mondo della bici; Luca Sileno è stato scelto per Humanos, un marketplace intelligente che connette le persone con soluzioni di benessere personalizzate costruite da professionisti qualificati e potenziate dall’Intelligenza Artificiale; Rosmami di Marco Agostino è invece una app che rivoluziona la gestione della spesa alimentare, aiutando le famiglie a ridurre gli sprechi; Federico Broggi ha vinto il bando con ‘Talent Brigde’, una piattaforma web per semplificare la gestione dei processi di recruiting in outsourcing; Gabriele Mariani ha sviluppato Ensafe, startup specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni brevettate che integrano tecnologie per la sicurezza e l’efficienza in ambiti sanitari e industriali.