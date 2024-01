Due donne disperse nei boschi, rintracciate e recuperate a Dizzasco e Blevio

Dizzasco, 4 gennaio 2024 – Due interventi di soccorso dei vigili del fuoco nelle ultime ore, assieme alle squadre del Soccorso Alpino, per il recupero di persone disperse in zone boschive e impervie.

La prima uscita è stata a Dizzasco in via Mulini dove verso le 19.45 sono iniziate le ricerche di una donna di 47 anni caduta nel bosco fuori sentiero, rintracciata e recuperata alle 22.30, anche con l’aiuto degli specialisti del Saf dei vigili del fuoco.

Un analogo intervento di soccorso urgente è avvenuto a Blevio, frazione Sopravilla, per la ricerca e il recupero di una turista polacca di 32 anni, ritrovata alle 2 di notte da Saf e Soccorso Alpino. Era uscita di casa per fare una passeggiata e si è persa sul sentiero che da Brunate conduce al Montepiatto. I suoi parenti hanno allertato i soccorsi alle 17, quando non è rientrata. La donna ha rifiutato il ricovero anche se apparsa abbastanza provata.