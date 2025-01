Cermenate, in discoteca con un machete: denunciato 18enne

Cermenate, 14 gennaio 2025 – Molesto e armato in discoteca, con al seguito un machete con una lama da 22 centimetri. A identificare e disarmare il ragazzo, un diciottenne di Cesano Maderno, sono stati i carabinieri di Turate, intervenuti nel fine settimana in una discoteca di Cermenate, su richiesta degli stessi gestori, per la presenza di un giovane molesto e armato.

Il giovane si era mostrato molto aggressivo nei confronti sia nei confronti di alcuni ragazzi che si trovavano all’esterno del locale, sia verso il personale di sicurezza. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda intestata a un autonoleggio, con cui il ragazzo si stava allontanando dopo aver intuito che erano stati chiamate le forze dell’ordine: sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del machete.

E’ inoltre emerso che era alla guida senza patente, in quanto mai conseguita. L’arma è stata sequestrata e il diciottenne denunciato alla Procura di Como per porto abusivo di arma atta ad offendere e guida senza patente.