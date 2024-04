Como, Scritture di lago: lanciata la quinta edizione del concorso letterario

Como, 11 aprile 2024 - Scritture di Lago, il premio letterario dedicato alla letteratura di Lago è giunto alla quinta edizione, lanciata in questi giorni. Ideato da Guido Stancanelli e Ambretta Sampietro, e organizzato dall’associazione no profit LarioIn, è riservato a opere letterarie ambientate sui laghi e sull’acqua, con particolare attenzione all’area dei laghi Prealpini e alla Regio Insubrica, la zona transfrontaliera nella regione italo-svizzera a cui è dedicata la sezione Inediti del Premio.

Anche quest’anno saranno tre le sezioni: “Inediti”, dedicata ai laghi Prealpini, “Editi” con ambientazione sui laghi italiani, e “Traduzione” con ambientazione genericamente dedicata all’acqua. Un premio speciale verrà inoltre conferito a un giovane scrittore under 35, scelto tra i partecipanti della sezioni Editi. Infine il Museo della Barca Lariana di Pianello del Lario attribuirà una targa al miglior racconto che contenga la descrizione di un’imbarcazione tipica del Lario. Il concorso, nato per sostenere la scrittura e promuovere la lettura, vuole anche mettersi a disposizione del territorio, per essere strumento di marketing, promuovendo le terre di lago. I bandi e tutte le informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata del sito internet www.scritturedilago.it/il-bando/.