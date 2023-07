Como, premio Scritture di lago: i 5 finalisti

Como, 26 luglio 2023 – “Lunedì mi innamoro“ di Enrico Fovanna, “Le due mogli di Manzoni” di Marina Marazza, “La banda felice” di Carolina Crespi, “ Il giardino dei cedri” di Massimo Tedeschi, e “La volta del bricolla” di Patrizia Emilitri: sono i romanzi finalisti della quarta edizione del Premio letterario Scritture di lago, organizzato dall’associazione LarioIn e dedicato alla “letteratura d’acqua dolce”, vale a dire trame di scrittori italiani o del Canton Ticino, in cui compaiono i laghi.

Letteratura d’acqua dolce

Ai cinque titoli selezionati dal comitato di lettura, si aggiungono le menzioni a “La casa dell’uva fragola” di Pier Vittorio Buffa, e a “Milano Grigio Ferro” di Lorenzo Sartori. Ora la valutazione passerà alla giuria, che entro metà settembre dovrà votare e decretare il vincitore.

Gli autori delle opere finaliste riceveranno un riconoscimento di 250 euro ciascuno; mentre spetterà al primo classificato un ulteriore premio di 500 euro.

Tra gli speciali anche il premio Ponti sull’acqua

I testi pervenuti all’edizione 2023 del concorso sono stati una trentina e raccontano vicende che si svolgono in due nazioni, Italia e Svizzera, cinque regioni italiane, Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino, Toscana, Umbria e Lazio. Tra i laghi scelti ci sono il lago Maggiore, d’Orta, di Como, Pusiano, Alserio, Massaciuccoli, Garda, Bolsena, Trasimeno. Il Premio Scritture di lago, prevede inoltre riconoscimenti per altre categorie. Per la sezione Inediti, sono giunte oltre cento opere: anche in questo caso sono stati selezionati 15 finalisti, ora al vaglio della giuria. Infine il “Premio Ponti sull’acqua - per la traduzione edita in lingua italiana” al traduttore di un’opera edita in lingua estera e ambientata in località sull’acqua. La premiazione si svolgerà giovedì 28 settembre alle 18 a Como, a Villa Olmo, in via Simone Cantoni.