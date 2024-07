Christian Leotta e le Sonate di Beethoven, terza tappa ad Argegno

Argegno, 26 luglio 2024 - Il pianista comasco Christian Leotta con il suo catalogo delle Sonate per pianoforte di Beethoven, in tour sul Lago di Como, farà tappa il 2 agosto alle 21 nella Chiesa della Santissima Trinità ad Argegno, in piazza Giovanni Grandi, con terzo recital della tournée di 12 concerti.

Prosegue la sua maratona di oltre 14 ore complessive di musica dedicata alle Sonate per pianoforte del maestro di Bonn: una delle icone universali della musica, simbolo insieme a pochi altri del genio assoluto.

Sono oltre vent’anni che Leotta si cimenta con la quasi totalità della sua monumentale e sconfinata opera per tastiera. Mai però prima d’ora un pianista aveva avuto l’idea di eseguire un ciclo dedicato all’integrale delle Sonate per pianoforte di Beethoven che includesse sia le Sonate pubblicate con un numero d’opera, sia le Sonate pubblicate senza un numero d’opera, sia le Sonate “postume”, sia le Sonatine. Il numero totale delle Sonate di Beethoven individuato da Leotta sale così dalle tradizionali 32 a 39 brani, di cui l’interprete propone anche una nuova catalogazione compilata seguendo il loro ordine cronologico di composizione. Il tutto in prima assoluta in un ciclo di 12 concerti, 6 nel 2024 e 6 nel 2025, che toccherà alcune località del territorio lariano.