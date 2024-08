Bellagio, il Festival del Lago di Como chiude con un omaggio a Chaplin

Bellagio, 5 agosto 2024 - Si avvia alla conclusione il Festival di Bellagio e del Lago di Como. Gli ultimi due appuntamenti si svolgeranno a Bellagio: mercoledì 7 agosto nella Basilica di San Giacomo con l’Orchestra di flauti Zephyrus, e venerdì 9 al Grand Hotel Villa Serbelloni per il gran finale, con l’Orchestra del Festival diretta da Alessandro Calcagnile e Rossella Spinosa al pianoforte.

Mercoledì l’Orchestra Zephyrus con il suo fondatore Marco Zoni, primo flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, nel ruolo di direttore e solista, offrirà al pubblico un concerto all’aperto di grande impatto e coinvolgimento, sulle onde di melodie indimenticabili. Intitolato “Puccini e i suoi contemporanei”, nell’anno in cui si celebra il primo centenario della scomparsa del compositore di Lucca, si aprirà con il Quartetto in re maggiore, in un unico movimento (Allegro moderato). Seguito da il Preludio e Intermezzo da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Gran finale venerdì 9 nel Salone Reale del Grand Hotel Villa Serbelloni, con una produzione originale di musica e cinema, la proiezione di tre cortometraggi del cinema muto e l’esecuzione delle musiche dal vivo, in sincrono con la proiezione.

Nel centenario della prima di Entr’acte del 1924 di René Clair, tra le opere più importanti delle avanguardie francesi nel cinema, sarà proiettato il filmato con le musiche originali di Erik Satie. La serata proporrà inoltre due cortometraggi di Charlie Chaplin con musiche composte ed eseguite da Rossella Spinosa, al pianoforte, insieme all’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta da Alessandro Calcagnile. In scaletta The Vagabond, cortometraggio interpretato, diretto e prodotto da Charlie Chaplin e proiettato per la prima volta il 10 luglio 1916. Seguito da un altro cortometraggio, The Immigrant del 1917.