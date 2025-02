Zifulott da menta. Facile raggirare un tipo così

Magnialtro pomeriggio al circolo degli anziani, ho avuto la bella sorte di ascoltare un modo di dire che non ritrovavo più da quando ero bambino. Un giocatore alle carte ha inveito contro il socio che aveva sbagliato una mossa, con un: "Te set propri un zifulott da menta". Nella parlata dialettale di un tempo ormai lontano la fantasia non aveva certamente limiti: tutto era buono per dire qualche cosa di significativo e farsi capire in un batter d’occhio. Attribuire a un individuo l’epiteto "zifulott da menta" era, in fondo, uno dei modi meno duri e cattivi (più morbidi, se la si prende dall’altra parte) per dare a costui del baggiano, del "ciulandari", del "gurguan". "El zifulott da menta" era quello si faceva facilmente prendere in giro, che credeva a tutto quanto gli dicevano, che sbagliava le mosse, che prendeva per buono anche quel fischietto finto, fabbricato con la menta ed altri dolciumi (la pallina dentro la botticella del fischietto era, solitamente, una caramellina al rosolio) che veniva venduto sulle bancarelle delle fiere popolari e delle sagre paesane. Il fischietto di menta non fischiava. Si scioglieva dopo un po’ che stava in bocca. Quindi chi prendeva per buono "ul ziful da menta" era proprio un babbeo. Il modo di dire del "zifulott da menta" però era forse più meneghino che brianzolo, sia come origine, sia come diffusione.. Abbiamo tirato in ballo il termine "meneghino" per indicare dialetto milanese. A proposito, da dove viene questo "meneghino", sul quale addirittura, all’ombra del Duomo, ci hanno fabbricato una maschera? "Meneghino" veniva usato per indicare la "parlata dei servi", della gente del popolo. I "sciuri" della Milano antica si compiacevano di ragionare in latino. Malgrado l’impresa, non fosse agevole. Dava, di solito, risultati pessimi: tanto, che ha prevalso il volgare. "Meneghino" deriva da "domenico", il servo che, per usanza diffusa, i nobili milanesi più sgangherati potevano permettersi solo il "dì di festa", la domenica, da qui a domenigo, poi a domenighino e infine a meneghino. mail: emiliomagni@yahoo.it