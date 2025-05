Yoga per ciclisti. Respirare più a fondo e pedalare meglio

I ciclisti scendono dalle selle per salire sul tappetino. Una sessione speciale di Yoga per Ciclisti, pensata per migliorare flessibilità, postura, respirazione e recupero muscolare: tutto ciò che serve per spingere al massimo sui pedali senza dimenticare l’equilibrio del corpo e della mente, evitando infortuni. Conduce Jessica Spadacini, insegnante certificata di Iyengar Yoga. Adatto anche a chi non ha mai praticato yoga. La prima sessione di stasera alle 19 è gratuita, posti limitati alla Sartoria Ciclistica di via Borgo Vico 54, meglio prenotarsi online.