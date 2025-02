Dai segreti della Seconda Guerra mondiale al mistero della svendita: Villa Mimosa ceduta ad appena 2 milioni

Campione d’Italia (Como) – Non poteva che essere un giallo la vendita di Villa Mimosa, la dimora di proprietà del comune di Campione d’Italia utilizzata, durante la Seconda guerra mondiale come base dell’OSS, Office of Strategic il precursore della Cia, da Allen Dulles per elaborare i piani della lotta di Liberazione. L’aver ospitato la sede del Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia non ha impedito alla villa di essere venduta per 2 milioni franchi (2,12 milioni di euro) nel novembre scorso, praticamente a prezzi di saldo Ceresio dove gli immobili si vendono con le quotazioni del Canton Ticino.

Sull’altra sponda del lago, a Lugano, con una cifra del genere si acquista a malapena un monolocale, ma l’amministrazione aveva fretta di vendere anche per rientrare dai debiti che negli anni scorsi avevano costretto il Comune a liberarsi del 90% dei propri dipendenti per evitare di finire in dissesto. Nell’ottobre scorso l’ex consigliere di maggioranza Sergio Aureli, ora indipendente, aveva presentato un’interrogazione al sindaco Roberto Canesi proprio per avere lumi sulla vendita di Villa Mimosa. "Considerato che l’immobile comunale Villa Mimosa negli ultimi 10 anni ha subito numerose rivalutazioni al ribasso - si legge nella richiesta - passando da un valore iniziale di 10.100.000 franchi (10.695.187 euro ndr.) fino agli attuali 2.960.000 franchi (3.134.431 euro) e con ora la possibilità di un’ulteriore riduzione, sembrerebbe in virtù di una “consegna reale” del bene all’organismo straordinario di liquidazione, tesa a permettere la vendita a partire da 2.005.000 franchi (2.123.153 euro) all’interno di una trattativa privata”.

Alla fine l’immobile è passato di mano per questa cifra alla società Euro tecnica sviluppo srl a sua volta di proprietà di “Forren bioliquids Llc" che ha sede nello stato americano del Delaware, noto per essere un paradiso fiscale. Per questo il gruppo di minoranza Campione 2.0 ha chiesto al sindaco e all’organo straordinario di liquidazione di fare chiarezza sull’operazione. La società Euro tecnica farebbe capo a Carlo Valeriano Pasquinetti, attivo nel campo delle locazioni immobiliari, costituita nel gennaio del 2023 in zona Fiera a Milano, a fronte di un capitale sociale versato di 2.500 euro.

Villa Mimosa che passato è stata in predicato di diventare anche casinò per giocatori cinesi, prima del fallimento del Casinò Campione d’Italia, verrà completamente rimessa a nuovo e al suo interno troveranno posto degli appartamenti di lusso vista lago, con la possibilità di ampliamento dagli attuali 606 metri quadri a 700.

I futuri proprietari, probabilmente senza saperlo, si porteranno a casa anche un pezzo della storia segreta del nostro Paese: secondo i ricercatori Cavalleri, Giannatoni e Cereghino che nel 2009 studiarono i documenti dei servizi segreti americani resi pubblici da Bill Clinton, qui dentro l’intelligence Usa allestì una scuola di formazione per sobillatori, agenti provocatori e agenti segreti che rifornirono i partigiani di armi e soldi. Addirittura qui sarebbe stata pianificata anche la morte di Mussolini e transitò una parte considerevole del tesoro sequestrato a Dongo. Misteri a cui si aggiunge l’ultimo, quello della sua vendita.