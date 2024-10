Vigili del fuoco. Il nuovo comandante arriva da Cremona

Ieri mattina, nella sede centrale dei vigili del fuoco di Como di via Valleggio, si è svolto il passaggio di consegne tra l’ingegnere Claudio Giacalone e il nuovo comandante Antonio Pugliano. Ingegnere, 61 anni di origini piemontesi, fino a due anni fa ha coordinato per la Direzione regionale Vigili del fuoco di Lombardia del Nucleo di investigazione antincendio, ma alle spalle ha una lunghissima carriera iniziata trent’anni fa a Cremona, come ispettore antincendi. Nel suo curriculum compaiono numerosi incarichi, parecchi dei quali in ambito di prevenzione e sicurezza. È stato anche incaricato dal Ministero dell’Ambiente come membro della Commissione per l’ispezione e la verifica del sistema di gestione della sicurezza e si è occupato del coordinamento delle squadre del Nucleo Nbcr regionale, in casi come il deragliamento del treno carico di gpl a Viareggio e del convoglio che trasportava Xilene a Bergamo, la contaminazione da Cesio 137 alla Rivadossi di Lumezzane, l’esplosione dell’impianto di trattamento di rifiuti di Sistema Ambiente. È stato inoltre responsabile del settore formazione e addestramento del Comando di Milano. Il suo ultimo incarico è stato comandante del provinciale di Cremona. Pa.Pi.