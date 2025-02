Via cavi elettrici per un danno da 100mila euro

Furto di cavi elettrici per un valore di almeno 100mila euro. È avvenuto alcuni giorni fa all’interno di un capannone in disuso della Henkel Italia, in viale Como, dove i ladri si sono introdotti presumibilmente di notte e hanno sottratto circa 100 quintali di cavi elettrici. Ad accorgersi del furto è stato, alcuni giorni dopo, un responsabile della Lomazzo Development Srl, società che è in fase di acquisizione dell’immobile. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Lomazzo, che ora hanno avviato le indagini.