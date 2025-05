Verrà trasferito il sedicente jihadista

Potrebbe essere trasferito a breve in un altro carcere, Mohamed Ghonim, il ventenne di origine egiziana di Montevecchia, studente di Farmacia, arrestato sabato con l’accusa di "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo". Attualmente è detenuto a Lecco, ma sarebbe stato disposto il suo trasferimento in una struttura carceraria – forse in Emilia Romagna – più adeguata. Il suo arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine condotta dalla polizia dell’Antiterrorismo di Milano e della Questura di Lecco.