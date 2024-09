Velarca, l’house-boat del Lario gioiello di design rinasce grazie al Fai

Tremezzina (Como) – Progettata e costruita tra il 1959 e il 1961 dallo studio BBPR, gli architetti Gian Lugi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti e Ernesto Nathan Rogers artefici della Torre Velasca, la Velarca è un’abitazione galleggiante voluta dai coniugi Emilio e Fiammetta Norsa per ospitare famigliari e amici.

Una meraviglia del design che grazie al Fai si può ammirare a Tremezzina, ancorata al pontile di Ossuccio dov’è ritornata dopo un accurato restauro che ha preso il via nel 2013. Il Cantiere Ernesto Riva ha proceduto alla ricostruzione dello scafo che in origine fu ricavata da un’antica gondola lariana di 19 metri, la ‘Corriera Tremezzina’, utilizzata dal 1911 per trasportare merci e persone sul lago di Como. Poi si è proceduto alla sistemazione della della coperta di prua e di poppa, e con il recupero, anch’esso con integrazioni consistenti, del volume abitativo soprastante. Gli interni sono stati oggetto di una seconda fase di lavori: in parte ricostruiti, in parte restaurati e integrati con la massima fedeltà a quanto conservato o visibile nelle foto storiche. Gli arredi, i dettagli funzionali e perfino gli oggetti sono stati recuperati o aggiunti per restituire alla Velarca il suo aspetto originale di casa, la sua piena funzionalità e l’atmosfera di un tempo.

Quel fascino che per mezzo secolo ha spinto tanti intellettuali ad accettare gli inviti sul lago dei coniugi Norsa. Grazie al Fai la barca più bella del lago si può visitare dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18, i biglietti sono in vendita a 7 euro per gli adulti e a 4 euro per bambini e studenti. È prevista anche la possibilità di una visita congiunta a Villa del Balbianello e Valarca con trasporto in taxi boat e guida, per una durata di circa 3 ore, al costo di 80 euro. Due volte al giorno, alle 10 e alle 14, nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.