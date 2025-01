Urla e minacce ai volontari al centro di assistenza. Voleva avere i vestiti gratis

Per il terzo giorno di fila la Polizia è dovuta intervenire alla mensa di via Guanella, questa volta per le intemperanze di un 37enne egiziano che nonostante non avesse diritto di assistenza, in quanto non registrato, pretendeva di prendere dei vestiti dal dispensario del centro. Allontanato dai volontari l’uomo ha reagito in maniera violenta. Sul posto i poliziotti hanno dovuto lavorare con pazienza per riportare a più miti consigli il 37enne, che ha reagito insultandoli e scalciando. Portato in questura sono emersi i suoi precedenti e la sua clandestinità.