Un fiume di medaglie "Il Mondiale di Rafting farà conoscere la città in tutto il mondo"

L’appuntamento è fissato per il 26 giugno e per allora sarà tutto pronto: il campo slalom sull’Adda e il villaggio che al Parco Bartesaghi accoglierà gli atleti al via dei Campionati mondiali di Rafting. L’Amministrazione comunale ha investito 200 mila euro per realizzare il percorso gara: il progetto, già approvato, è prossimo all’appalto e i lavori inizieranno in tempi brevi per concludersi in 2 mesi. L’assessore all’Urbanistica, alla Viabilità e all’Ambiente, Carlo Mazza, evidenzia l’importanza dell’evento per la città in chiave turistica: "Ci siamo candidati per i Mondiali di rafting e siamo soddisfatti di poterli organizzare nell’ottica della valorizzazione del fiume e del Parco Bartesaghi che riteniamo abbiano grandi potenzialità. Con i Mondiali daremo il via a una stagione di promozione vera del turismo attraverso lo sport per la Sondrio che intendiamo costruire: in questa area non manca nulla e attraverso il rafting avremo l’opportunità di farla conoscere in tutto il mondo". Il centro città ospiterà la cerimonia d’inaugurazione con la sfilata dei 350 atleti iscritti, provenienti da 30 Stati, e per l’occasione il Mallero sarà illuminato. L’intervento in alveo, autorizzato dalla Regione e dal Comune di Albosaggia, e condiviso con l’Unione Pesca Sportiva, prevede una serie di opere finalizzate alla creazione di un’area nell’alveo dell’Adda idonea a ospitare un campo gara per competizioni di rafting. Le opere consistono in isole e pennelli realizzati in massi ciclopici a secco, disposti secondo uno schema per creare zone di calma alternate a rapide. Si tratta di 6 pennelli deviatori sulla sponda sinistra dell’Adda e altrettanti sulla destra, oltre a 3 isolotti al centro dell’alveo. Le opere saranno realizzate con grossi massi a secco, senza il ricorso a cementazioni, quindi esclusivamente con materiali caratteristici dell’area fluviale, e risulteranno poco visibili, coerenti col contesto per l’utilizzo di materiali locali e con caratteristiche cromatiche simili. Emergeranno dal fondo dell’alveo per circa un metro e mezzo e saranno sommersi con portate significative, percepibili solo in regime di magra. La collaborazione avviata con Indomita River di Benedetto Del Zoppo ha consentito di presentare la candidatura di Sondrio e di ospitare in Valtellina una rassegna internazionale 9 anni dopo i Mondiali di Piateda. Fulvio D’Eri