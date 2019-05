Como, 24 maggio 2019 - Lo scorso 21 aprile, una donna di 50 anni era stata trovata senza vita nella sua abitazione di Melun, in Francia, morta a causa delle violente percosse ricevute. Nelle ultime ore è stato rintracciato e arrestato per omicidio a Como il compagno, 40 anni, ritenuto responsabile della morte. L’aggressione era scaturita da motivi di gelosia. L’uomo era colpito da un mandato di arresto europeo emesso il 10 maggio dal Tribunale francese: gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Como lo hanno individuato tra gli utenti che quotidianamente si rivolgono alla Caritas per garantirsi i pasti. Fermato vicino alla mensa di via Tatti, è stato portato al Bassone in attesa dell’estradizione.

© Riproduzione riservata