Tremezzina (Como), 9 aprile 2020 - Si è spento in tarda mattinata all'ospedale San Raffaele di Milano, dov'era stato ricoverato nei giorni scorsi, Tullio Abbate campione di sempre della motonautica sport in cui aveva vinto praticamente tutto. Classe 1944 Tullio Abbate era un predestinato della motonautica che imparò ad amare nel cantiere del padre, Guido, dal quale oltre alla passione dello sport imparò l'arte di costruire quegli scafi, noti in tutto il mondo con il suo nome, capaci di coniugare bellezza e velocità.

Tanti i campioni dello sport che negli anni erano andati a trovarlo a Tremezzina, per imparare da lui i segreti della velocità sul pelo dell'acqua e solo Tullio Abbate era riuscito nell'impresa di far provare un brivido, correndo a tutta velocità nel suo lago, anche ad assi del volante come Gilles Villeneuve, Ayrton Senna, Michael Schumacher e il grande Diego Armando Maradona con il quale era legato da una grande amicizia.