Tutto pronto per la ripresa dell’anno scolastico anche a Tremezzina, un paese un po’ speciale perché ad amministrarlo c’è il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra. "Nei mesi e nelle settimane scorse abbiamo lavorato con i dirigenti e il personale scolastico trovando e investendo le risorse necessarie. E ora siamo pronti – rassicura i suoi concittadini – La scelta di costruire il nostro nuovo polo scolastico ci permette di affrontare la stagione della pandemia in condizioni che sarebbero state impensabili con le vecchie scuole". Nonostante le aule spaziose in grado di garantire il distanziamento sociale si è deciso, con il placet della direzione dell’istituto comprensivo che fa capo al paese, di convertire in un’aula l’ex palestra di un edificio della scuola secondaria.

"Non dobbiamo attendere nuovi banchi perché la nostra nuova scuola è già dotata da anni di adeguati banchi monoposto. L’intero polo scolastico è dotato di un sofisticato impianto di aerazione, che garantisce ricambio e qualità dell’aria, con filtri adeguati. Abbiamo riorganizzato e ricontrattato il servizio mensa, con modalità che rispondono a tutte le norme di sicurezza anti-Covid 19. Ci costerà di più ma manterremo inalterate le tariffe. Nonostante i maggiori costi confermiamo ancora la totale gratuità del servizio di trasporto scolastico. Saremo pronti anche a misurare la febbre".

R.C.