Trattamento dei fanghi. La Provincia dice sì all’ampliamento di Mariano

Il bilancio di fine anno dell’Amministrazione provinciale è stato anche occasione per fare il punto su quanto fatto in materia di tutela ambientale e pianificazione territoriale. Partendo dal rilascio del provvedimento di autorizzazione per il nuovo impianto in ampliamento del depuratore di Mariano Comense, destinato al trattamento di fanghi di depurazione e della frazione organica dei rifiuti urbani per la produzione di energia elettrica, biogas e compost, di proprietà di Como Acqua e finanziato con fondi del Pnrr. È stato inoltre certificato il completamento dei tre lotti funzionali dell’area ex Lagem a Dongo, destinata a futuri insediamenti artigiani. Per le aree a lago appartenenti allo stesso complesso, si sono svolti gli incontri con i progettisti finalizzati alla presentazione del progetto di bonifica.

"Sempre nell’ambito delle procedure di bonifica – aggiunge Fiorenzo Bongiasca, presidente dell’Amministrazione provinciale - si è proceduto anche alla certificazione dell’area in fase di riqualificazione urbanistica del ex Grand Hotel Bretagne a Bellagio". Per ciò che riguarda la gestione dei fenomeni di inquinamento sul Torrente Lura, nei primi mesi di quest’anno è prevista la sottoscrizione del protocollo operativo per affrontare in maniera efficace ed efficiente eventuali situazioni di emergenza. Variante di Tremezzina: nel 2023 è stata rilasciata alla società Sis l’autorizzazione unica ambientale per il cantiere relativo allo svincolo di Colonno. È inoltre in corso l’istruttoria per il rilascio del medesimo titolo per il portale di Griante.

Infine la Provincia ha deciso di dotarsi di un organo di supporto per i procedimenti di Via.

Pa.Pi.