Tenta di portare hashish al colloquio con il figlio recluso

Cosa non farebbe una madre per un figlio? Specie nei giorni della sua festa. Persino finire nei guai. È accaduto ieri al carcere di Canton Mombello, dove un tentativo di introdurre dell’hashish nel carcere Nerio Fischione è stato sventato dagli agenti della Penitenziaria nel Reparto colloqui. Una madre che avrebbe dovuto incontrare il figlio detenuto è stata scoperta da un’agente donna durante una perquisizione prima dell’incontro. Aveva nascosto l’involucro con la droga negli slip. Il sindacato Sinappe ha espresso "apprezzamento per l’operato della collega", sottolineandone "la dedizione e l’alto senso del dovere".

Mi.Pr.