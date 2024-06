Tante conferme e qualche sgambetto nei paesi

Tante conferme e anche qualche ribaltone, consumato nel segreto dell’urna da parte degli elettori comaschi chiamati all’elezione del sindaco in 89 comuni della provincia. Alla fine l’affluenza al voto è stata del 59,19% degli aventi diritti, oltre 7 punti percentuali in meno rispetto a cinque anni fa (quando votò il 66,21%) ma comunque più delle Europee che si sono fermate al 53,58%. Tante le riconferme a cominciare da Giuliana Castelnuovo ad Albavilla che ha ottenuto terzo mandato di fila con il 70,76% delle preferenze, come lei Stefano Colzani ad Alserio (53,45% delle preferenze), Mauro Guerra a Tremezzina (54,60%), Matteo Vanetti a Zelbio (76,53%), Luca Castiglioni a Locate Varesino (67,76%).

A Bene Lario Giacomo Sala ha vinto con il 96,74% dei voti, mentre Federico Maria Carbonara con appena sei voti ha ottenuto tre seggi in consiglio comunale. Riconfermato Paolo Clerici a Cadorago con il 40,66% dei voti, riconfermate a Cabiate Maria Pia Tagliabue (52,47%) ed Elena Daddi a Bregnano. A Uggiate con Ronago, l’ultimo comune nato in provincia di Como al termine della fusione che si è conclusa alla fine dell’anno scorso, il primo sindaco eletto è Ermes Tettamanti. Sorpresa a Valbrona dove Luca Ghezzi ha sconfitto Luigi Vener e Raffaella Carelli, ribaltone anche a Merone e Albese con Cassano, dove i sindaci in carica Giovanni Vanossi e Carlo Ballabio sono stati battuti rispettivamente da Alfredo Fusi e Alberto Gaffuri. A Cerano ha vinto Laura Abbate mentre a Laino si è riconfermato Cipriano Soldati. Riconfermato Luciano Pizzuto a Cermenate, mentre a Vertemate con Minoprio Riccardo Pellizzari a sorpresa si è imposto per soli cinque voti contro il sindaco uscente Maurizio Capitani.

Ad Alzate Brianza, commissariato dall’autunno scorso, ha vinto Paolo Frigerio che era stato già sindaco in passato, mentre Anzano del Parco ha scelto Rinaldo Meroni, tornato sindaco dopo cinque anni. Ribaltone storico a Brenna dove Nazzareno Cappelletti si è imposto su Daniele Spinelli mandando all’opposizione Insieme per Brenna che amministrava da mezzo secolo il paese. Ribaltone a Luisago dove Roberta Tosca è diventata sindaco mandando all’opposizione, dopo vent’anni, l’amministrazione uscente. Cassina Rizzardi ha scelto Alessandro Bellù, mentre a Caslino d’Erba ha sorpresa ha vinto Marco Colombo. Ponte Lambro ha scelto Ettore Pelucchi al suo terzo mandato da sindaco, a Colverde ha vinto Marina Pellin. Riconfermato a Carimate il sindaco uscente Roberto Allevi mentre a Grandate ha vinto Alberto Peverelli, plebiscito a Senna Comasco per Francesca Curtale riconfermata con l’84% dei voti per il suo terzo mandato. A Bellagio riconfermato Angelo Barindelli e Michele Spaggiari a Menaggio.