Strage di Erba, la Cassazione: no alla revisione del processo

Erba, 25 marzo 2025 – No alla revisione del processo per la strage di Erba: Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati definitivamente all’ergastolo, restano colpevoli per la giustizia italiana. È arrivata nel tardo pomeriggio la decisione della Corte di Cassazione sull’istanza presentata dalla difesa della coppia riconosciuta responsabile del quadruplice omicidio avvenuto nel dicembre del 2006.

I legali di Rosa e Olindo avevano presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva già detto No alla riapertura della vicenda e alla celebrazione di un nuovo processo.

Ieri il team che difende i due coniugi, vicini di casa delle quattro vittime, si era detto fiducioso su un esito positivo dell’udienza odierna. Previsione che, in conclusione della Camera di consiglio, si è rivelata sbagliata.

Speranze spente

Si chiude definitivamente, quindi, la lunga vicenda giudiziaria della strage di Erba, che continua a dividere l'opinione pubblica nonostante la colpevolezza sancita in tre gradi di giudizio di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo per il quadruplice omicidio avvenuto l'11 dicembre del 2006 di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef Marzouk, della nonna Paola Galli e di Valeria Cherubini.

L'udienza della Cassazione di oggi era chiamata a discutere la richiesta dei legali della coppia di annullare la sentenza della Corte di Brescia che, il 10 luglio 2024, aveva respinto l'istanza di revisione. I legali speravano che la Cassazione avrebbe ripassato la palla a Brescia per svolgere quel processo di revisione che gli è stato negato ritenendo "manifestamente inassimilabile" l'istanza.

Richiesta molto tecnica, come si addice a un'istanza presentata alla Suprema Corte, nella quale vengono comunque richiamati tutti i temi dibattuti nel merito nei precedenti gradi.

Tentativo fallito

L'ultimo tentativo della difesa, insomma, tentava di mettere in crisi i pilastri sui quali si sono fondate tutte le sentenze fin qui di condanna: la testimonianza del superstite Mario Frigerio, la traccia di sangue sul battitacco dell'auto di Olindo di una delle vittime e le confessioni dei due imputati.

Nel ricorso vengono ribadite le "plurime acquisizioni scientifiche nuove" e i "dirompenti dati clinici nuovi", da leggere a loro volta "alla luce di nuove scoperte scientifiche" che, metterebbero in dubbio la credibilita' dell'unico testimone oculare. Si evidenziano i presunti "fatti nuovi", si enfatizza lo "strabismo motivazionale" nel descrivere le fasi della morte di Valeria Cherubini e si mette in dubbio la genuinità delle confessioni, arrivando a definirle "false".

La prima bocciatura

Conclusioni a cui i giudici con l’ermellino non hanno voluto dare credito. Come, del resto, avevano già fatto i colleghi di Brescia che, nelle loro motivazioni, avevano spiegato come le dichiarazioni di Frigerio "non furono annebbiate da un'amnesia anterograda", cioé la difficoltà a ricordare eventi successivi a un evento traumatico.

I magistrati lombardi avevano anche escluso un "complotto" che avrebbe portato "alla fabbricazione di falsità di prove, o meglio della loro formazione" ai danni di Olindo e Rosa e che le loro confessioni fossero state in qualche modo non genuine.