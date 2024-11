Spettacolo d’autunno a Villa Carlotta

Giornata d’autunno a Villa Carlotta, in programma domenica 10 novembre. Dalle 10.30 alle 13 pic nic brunch nell’orto: nel comparto agricolo della villa, i partecipanti troveranno un agronomo e una chef per scoprire i dei frutti dell’orto d’autunno e i segreti per una produzione ricca e distribuita nell’arco delle stagioni. Dalle 14.30 alle 16, passeggiata in giardino con laboratorio per adulti e famiglie. Al termine della visita, bambini e adulti saranno coinvolti in un laboratorio per la realizzazione di manufatto di carta e foglie.