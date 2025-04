Spaccio vicino alla chiesa del Crocifisso. Arrestato finisce subito a processo

La pattuglia della polizia lo ha sorpreso a spacciare vicino alla chiesa del Santo Crocifisso, in viale Varese a Como, domenica mattina verso le 9.30. Mohamed Taoufik Goussar, marocchino irregolare di 37 anni, stava camminando avanti e indietro, con il cappuccio della felpa calato quasi sul volto. Durante il controllo, gli sono stati trovati in tasca 30 grammi di marijuana suddivisa in cinque dosi, e 60 euro in contanti. È inoltre emerso che aveva precedenti di polizia per spaccio di droga, ed era stato colpito più volte da ordini di lasciare il territorio dello Stato, puntualmente ignorati. Arrestato e processato ieri mattina per direttissimo, ha deciso di patteggiare 6 mesi di reclusione, in continuazione con una precedente condanna per fatti analoghi. Pa.Pi.