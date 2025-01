L’accusa è di aver detenuto farmaci a fini di cessione a terzi. Marco Reali, 49 anni di Porlezza, era stato denunciato due anni fa dai carabinieri che gli avevano trovato decine di confezioni di farmaci antiepilettici e antidepressivi (250 compresse e preparazioni in gocce) che si ritiene fossero utilizzati come stupefacenti. Ora la Procura ha chiesto per lui il rinvio a giudizio.