Sostegno ai progetti sociali, 100mila euro da Confindustria Como e Fondazione della Comunità

Como, 15 dicembre 2024 – Sostenere progetti sociali che operino nei settori dell’educazione e dell’assistenza, ambiti strategici per lo sviluppo e la coesione della comunità locale: è la finalità del primo bando di Fondazione provinciale della Comunità comasca e Confindustria Como, che hanno lavorato congiuntamente per “un’importante iniziativa che rappresenta un ulteriore passo avanti nella solida collaborazione tra i due enti”. A disposizione sono stati messi 100mila euro, con un contributo paritetico di 50mila euro ciascuno da parte di Confindustria e Fondazione comasca, quest’ultima grazie a risorse territoriali di Fondazione Cariplo. I progetti finanziabili dovranno essere presentati da enti non profit attivi nella provincia di Como e saranno selezionati in base al loro impatto positivo e alla loro capacità di rispondere ai bisogni del territorio. Il contributo richiesto da ciascun progetto non potrà superare il 65 per cento del costo complessivo dell’iniziativa. Questa modalità mira a favorire la partecipazione attiva dei proponenti e a valorizzare il loro impegno nel reperimento di ulteriori risorse. Proprio per questo, gli enti selezionati dovranno raccogliere almeno il 10 per cento del contributo in donazioni da terzi, coinvolgendo così la comunità. Gli enti non profit interessati dovranno presentare la richiesta di contributo online, tramite l’area riservata della Fondazione comasca entro il 3 aprile 2025. “Il fondo istituito da Confindustria Como presso la Fondazione di comunità – dice Gianluca Brenna, presidente di Confindustria Como - ha un titolo emblematico, “Cent’anni di responsabilità sociale“. Quando si parla di industria, solitamente la responsabilità sociale non è il primo aspetto che viene citato”.