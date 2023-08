Sorpasso azzardato: tremila euro di multa

Una maxi multa da 3mila euro. L’hanno staccata gli agenti della Polizia locale di Ballabio guidati dal comandante Marco Maggio. L’automobilista che deve pagare la salatissima multa è uno straniero: i poliziotti della Locale lo hanno sorpreso in flagranza mentre effettuava un sorpasso proibito sulla Sp 62. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era al volante di una macchina non assicurata e sottoposta a fermo fiscale. L’ automobilista ha fornito generalità non corrette e non è stato neppure in grado di esibire una patente valida in Italia. Lo straniero è stato così denunciato a piede libero e ha ricevuto una multa di 2.850 euro, 866 euro per mancata copertura assicurativa e 1.984 euro per circolazione con fermo fiscale.

Di certo ora non potrà più mettersi alla guida, perché l’auto gli è stata sequestrata. "Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dagli agenti - sottolinea il sindaco Giovanni Bruno Bussola - rafforzata con una convenzione con i comuni di Cortenova, Premana e Margno". D.D.S.