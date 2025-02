Soprannomi da Romanzo Criminale

Nell’indagine che si è incrociata con i fermi di Lecco, la Squadra Mobile di Como ha ricostruito un’altra associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di marijuana e hashish, che aveva Malugani come fornitore. La loro caratteristica erano i soprannomi, ispirati ai personaggi di “Romanzo Criminale“: Simone Albertella, 37 anni di Uggiate Trevano era Dandi, Antonino Laurendi detto Okkor, 32 anni di Como, già arrestato due anni fa con 5 chili di marijuana, Ugur Erturkr era il Freddo, tutti incaricati della movimentazione della droga. Infine Denis Suku, 32 anni di Como, ritenuto al vertice dell’associazione, era Audi. Il gruppo acquistava le sostanze da una organizzazione nel milanese, per poi rifornire spacciatori e consumatori della provincia di Como e dell’Altolario. Il magistrato lo definisce "un sodalizio giovane, di piccole dimensioni, con una struttura rudimentale ma dotato di forte dinamismo", indagato a partire dal 2022. In via Gagini a Como è stato trovato un deposito per lo stoccaggio dello stupefacente, dettaglio considerato "un fattore di stabilità dell’accordo criminoso". Le cessioni avvenivano in forma itinerante con gli indagati che utilizzavano le loro auto per incontrare i clienti nei luoghi concordati per la consegna. In caso di consegne di quantitativi consistenti o distanti veniva organizzato un servizio di staffetta. Pa.Pi.