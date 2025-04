Sicurezza sul lavoro. Protocollo in Prefettura

Un "Protocollo d’Intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro nella provincia di Como": sarà sottoscritto e presentato domani mattina in Prefettura a Como, risultato di un lavoro tra numerose realtà del territorio, tra cui l’Amministrazione Provinciale, i Vigili del Fuoco, la Camera di Commercio di Como-Lecco, l’Ispettorato del Lavoro Como-Lecco-Sondrio, Inail, Inps, Ufficio Scolastico Provinciale, Ats Insubria e Asst Lariana, Arpa, sindacati e le associazioni di categoria. "Il documento – spiega la Prefettura - ha come fine specifico la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, grazie al coinvolgimento di tutte le Amministrazioni competenti e delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative".