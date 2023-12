Si cerca boscaiolo scomparso in paese

Si occupa della mamma ultraottantenne (con altri familiari), con la quale convive a Cosio Valtellino. In questi giorni è a casa per un infortunio sul lavoro, ieri mattina è uscito senz’auto e poi non ha più fatto ritorno. Dopo mezzogiorno, l’allarme. I familiari si sono recati alla caserma carabinieri di Morbegno per fare denuncia di scomparsa del 54enne Martino Cazzola boscaiolo. I militari, tramite il funzionario di Prefettura, hanno ottenuto l’attivazione della procedura provinciale per le ricerche che coinvolgono i diversi Corpi. Si cerca nei punti da lui più frequentati. M.Pu.