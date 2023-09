Serata benefica in ricordo di Albisetti

MERATE

Il 31 luglio 2013 un tragico incidente avvenuto nella sua abitazione di Merate, aveva messo fine alla vita di Walter Albisetti, a soli 56 anni. Oltre alla sua illustre carriera in medicina, durante la quale ha ricoperto il ruolo di responsabile medico del Corpo e della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, Albisetti aveva fondato nel 1999 Waves, World Association Volunteers for Emergencies and Solidarity, associazione umanitaria che interviene in realtà disagiate, in paesi sedi di conflitti o in via di sviluppo, nell’ambito della salute, educazione e alimentazione. Ora in sua memoria è stata organizzata la serata benefica "Ciao Walter", in programma domenica 22 ottobre alle 18, ai Laboratori Ansaldo del Teatro alla Scala, in via Tortona 58 a Milano. Il fine delle associazioni no-profit Waves, Epsilon e Fondazione Pro.Sa, con il patrocinio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Milano, è di raccogliere 21mila euro per finanziare gli studi di due giovani donne che vogliono intraprendere gli studi in medicina, Karen Parsotamo e Blandine Miko, presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle università di Maputo in Mozambico e di Ouagadougou in Burkina Faso. Il programma prevede la partecipazione dei danzatori del corpo di ballo, gli allievi dell’Accademia e i musicisti dell’orchestra del Teatro alla Scala. All’evento di raccolta fondi è possibile partecipare compilando il modulo di registrazione sulla pagina web dedicata, www.wavesonlus.itciao-walter.

Ma la serata, più in generale, nasce con l’intento di onorare la memoria, l’eredità e lo spirito altruista del medico.

P.P.