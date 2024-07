Segrino, interventi in riva al lago. Pronta la rotatoria salva pedoni: "Attraversare non è più un rischio"

Cambia, in parte, la viabilità sul lago del Segrino grazie alla nuova rotatoria inaugurata ieri all’incrocio tra la Vallassina e la provinciale che da Caslino porta a Pusiano. I lavori hanno permesso di sistemare anche il parcheggio, creando un’area di sosta più grande per gli escursionisti e le famiglie che amano passeggiare o fare sport in riva al lago.

"Questo progetto rappresenta un passo importante nella nostra strategia di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità provinciale - ha spiegato Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como - Accogliendo le istanze di sicurezza del territorio, non solo razionalizziamo il traffico veicolare, ma evitiamo anche che i pedoni debbano attraversare la strada per raggiungere la ciclopedonale, che sarà annessa al sistema e collegata direttamente ai parcheggi". Il costo complessivo dell’opera, sostenuta dalla Provincia di Como con il contributo di Regione Lombardia e realizzata da Cartocci Strade, è stato di un milione euro, di cui 500mila euro provenienti dai fondi della Provincia di Como e 500mila euro dal contributo regionale. All’inaugurazione che si è tenuta ieri in mattinata ha partecipato, in rappresentanza della Regione, anche l’assessore Alessandro Fermi. Non si tratta dell’unico intervento di sicurezza in riva al lago, l’amministrazione di Longone sta realizzando un marciapiede che collegherà l’incrocio con il centro del paese. L’opera costerà 100mila euro ed è stata finanziata dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano.

"La sinergia è stata l’arma vincente per portare a termine questo intervento – hanno aggiunto Carlo Castelnuovo, sindaco del

Comune di Longone al Segrino, e Alessandro Spinelli, sindaco di Eupilio –. È un’opera che riqualifica il nostro territorio".