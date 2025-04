Affidato in prova commerciava ancora droga

Nonostante fosse sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, è stato trovato dalla Polizia di Frontiera di Ponte con in auto un panetto di hascisc del peso di circa 35 grammi, quasi 10 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e 55 euro in contanti, ritenuti il guadagno dello spaccio. Il ventenne, residente a Faloppio, è stato fermato a mezzanotte di mercoledì a Colverde. Quando gli è stato intimato l’alt, il ventenne ha accelerato, ed è stato inseguito fino in una strada a fondo cieco. È stato stato denunciato a piede libero.