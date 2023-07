Scontri con i tifosi del Gillingham, denunciati due comaschi

Due tifosi comaschi sono stati identificati e denunciati per rissa, in quanto ritenuti coinvolti nei tafferugli avvenuti nella serata di martedì 11 luglio nella zona dello stadio Sinigaglia, e nel ferimento di un turista. Quella sera nei pressi dell’hangar, si erano verificati alcuni scontri tra le tifoserie di Como e del Gillingham, di cui il giorno seguente era prevista una amichevole. Verso le 21, un gruppo di sostenitori inglesi che si trovava in un bar vicino allo stadio, era stato avvicinato da tifosi comaschi che avrebbero iniziato a provocare i supporters britannici, per poi degenerare in una rissa, nella quale era rimasto colpito alla testa un turista inglese di 55 anni, in vacanza con il figlio, finendo in ospedale dopo essere stato soccorso dall’ambulanza. L’intervento delle pattuglie aveva disperso i tifosi, ma gli agenti erano riusciti a bloccare due comaschi. Grazie alle descrizioni dei testimoni, confermate dal riconoscimento da parte del figlio della vittima, eseguito tramite un album fotografico, i due tifosi comaschi fermati dagli agenti sono stati denunciati rissa.