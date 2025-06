Scomparso il prof Saladino: "Lascia una traccia profonda"

Storico preside del Liceo Volta, dal grande profilo umanistico e intellettuale, ex consigliere comunale e vicepresidente del consiglio lungamente impegnato in battaglie per la collettività, il sociale e la difesa del senso civico. Bruno Saladino (nella foto) è morto a 77 anni, lasciando si alle spalle un autentico dispiacere e ricordi di grande stima. I suoi funerali si svolgeranno oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Lipomo. "È con grande commozione e senso di smarrimento che il Volta apprende della scomparsa del prof. Bruno Saladino – ha annunciato la scuola che ha guidato a lungo – già dirigente di questo liceo per oltre 15 anni. Il dirigente scolastico, Angelo Valtorta, unitamente a tutto il personale docente e Ata, esprime il proprio cordoglio ai figli, ricordando, con gratitudine e affetto, la figura di uomo di cultura e di scuola, impegnato, sensibile e intelligente".

Un momento di cordoglio che scaturisce sincero da ciò che Saladino ha saputo seminare: "La passione educativa che il prof. Saladino ha profuso senza mai risparmiarsi – prosegue il messaggio dell’attuale dirigente scolastico e della comunità scolastica – ha lasciato una traccia profonda nella storia del Liceo Volta: a lui, infatti, si devono le bellissime sperimentazioni che, a partire dagli anni Novanta e fino al primo decennio del nuovo millennio, hanno fatto del liceo Volta una scuola d’eccellenza in tutto il territorio comasco". E infine: "Persona garbata, accogliente ed empatica, il preside Saladino lascia in tutti noi un insegnamento di vita e un esempio di amore per la scuola capaci di tracciare un cammino valido anche per gli anni a venire".

Pa.Pi.