San Bartolomeo Val Cavargna, uomo trovato morto lungo un sentiero: è mistero

San Bartolomeo Val Cavargna (Como), 8 agosto 2023 – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a San Bartolomeo Val Cavargna, in provincia di Como, lungo un sentiero in una zona impervia sotto la bocchetta di Careggio.

A scorgerlo sono stati due escursionisti. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, il Soccorso Alpino e i carabinieri. Al momento non si conoscono le cause del decesso. L'ipotesi è che la morte possa essere dovuta a un malore oppure a una caduta. Non sono stati trovati documenti per risalire all’identità dell’uomo.