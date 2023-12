Riconoscimento ufficiale. Le Migole di Malonno prodotto tradizionale

Un regalo natalizio speciale è arrivato per la Nuova Pro loco Malonnese e tutti i cittadini del pittoresco paese dell’Alta Valle Camonica. Un lungamente atteso riconoscimento è finalmente giunto, portando una gioia unica da collocare sotto l’albero. Le celebri Migole di Malonno, oggi promosse e cucinate con passione dai volontari della Pro loco guidata da Fausto Mariotti, hanno recentemente conquistato un prestigioso posto tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (Pat) della Regione Lombardia, nella prestigiosa categoria dei prodotti della gastronomia. Nella sede della Pro loco l’entusiasmo per questa vittoria culinaria è palpabile. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ha dettagliato il disciplinare, sottolineando che questa delizia gastronomica è originaria esclusivamente del territorio di Malonno, conferendo al paese un riconoscimento unico nell’Alta Valle. Nel testo pubblicato sul bollettino, vengono minuziosamente descritte le caratteristiche fisiche e organolettiche delle Migole, una polenta sminuzzata dal colore marroncino e dai sapori tendenti al dolce.

Il disciplinare, parte integrante del Pat, stabilisce l’utilizzo di materie prime di alta qualità, tra cui farine di castagne e grano saraceno, acqua, burro, olio e sale grosso. Il processo di produzione, accuratamente descritto nella scheda, rivela l’arte di preparare le Migole: dalla mescolanza delle farine alla cottura in stufe o caminetti alimentati a legna, con l’utilizzo di un paiolo di rame o ghisa. Il disciplinare offre preziosi dettagli sulla fase di sbriciolamento dell’impasto, un vero e proprio rituale che deve risultare in piccole "migole", briciole di polenta di castagne. Le Migole sono destinate ad essere gustate con formaggi di malga, gorgonzola, pesciolini in carpione, salame cotto, cotechini e salumi, creando così una festa di sapori lombardi e montani.

"L’antica tradizione delle Migole, risalente al XVII secolo permetteva lo scambio di prodotti con altre comunità – sottolinea il presidente Fausto Mariotti –. Il rituale di produzione coinvolgeva l’essiccazione delle castagne, la macinazione e la creazione della farina utilizzata per le Migole, un piatto che, si cucina solo a Malonno. È ritenibile una ricetta unica al mondo". La consegna ufficiale del Pat è programmata in municipio per domenica 24 dicembre.

Milla Prandelli