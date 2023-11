Como, riaperta una corsia della strada del lungolago di fronte a piazza Cavour

Como, 9 novembre 2023 - La lenta discesa del lago, che nonostante la ripresa delle piogge è calato di un’altra manciata di centimetri, ha consentito di riaprire una corsia della strada di fronte a piazza Cavour, ripristinando almeno in parte la viabilità interrotta dalla scorsa settimana.

Siccome il lago non è ancora rientrato del tutto, nonostante la quota misurata all’idrometro di Malgrate si attesti a 118 centimetri quindi al di sotto del limite di esondazione, la Polizia municipale invita a procedere con cautela limitando la velocità.

Da domani mattina verrà riaperto Lungo Lario Trento direzione da via Recchi a via Cairoli. Resta consentita la deviazione del transito veicolare, da piazza Matteotti, attraverso la ZTL da piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, Via Bianchi Giovini, Piazza Cavour, Via Fontana, via Cairoli, fino a nuova comunicazione. Non è più possibile utilizzare la corsia preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Saurio, Viale Battisti, Viale Spallino, via Milano.

Piazza Cavour rimarrà area rossa, fino a completamento delle opere di pulizia. Pertanto cittadini e turisti sono invitati a limitare la presenza nelle vicinanze della piazza e a non oltrepassare transenne e nastro.