Regionali di danza. In gara 450 coppie brilla la scuola di Cantù

Domenica 23 febbraio si sono svolti a Castellanza al Soevis Arena ex “Palaborsani” i Campionati Regionali FIDESM Lombardia delle danze stile nazionale e internazionale. Si sono esibite più di 450 coppie di ballerini accomunate dalla passione per la danza sportiva, in un’esplosione di energia dell’anima. Tra i premiati Paolo Restelli e la consorte Morena Marinelli della scuola “Dance Cantù Lady Anna” che si sono classificati al 2° posto Ballo da Sala Cat. A2 , 2° posto Liscio Unificato Cat. A2 e al 2° posto Danze Standard Cat. B3 aggiudicandosi tre medaglie d’argento. La scuola “Dance Cantù Lady Anna” ha inoltre portato altri atleti sul podio dei vincitori. All’evento presente lo staff dirigenziale lombardo della FIDESM.