Como, controllo del territorio e sicurezza pubblica: nuovi provvedimenti di allontanamento

Como, 27 febbraio 2025 - Un Daspo Fuori Contesto, valido per un anno, è stato emesso dalla Questura di Como a carico di un albanese di 19 anni denunciato ieri mattina per furto aggravato dai poliziotti della Squadra Volante. L’uomo era già stato condannato per rapina, e destinatario del Foglio di via obbligatorio e dell’Avviso Orale del Questore. Ora gli è stato vietato di frequentare tutti gli impianti sportivi o partecipare a qualsiasi evento sportivo, di qualsiasi livello o categoria su tutto il territorio nazionale.

Un Dacur valido per un anno e l’avviso orale del Questore è stato inoltre emesso a carico di un somalo di 21 anni, denunciato per minaccia aggravata, porto illegale di oggetti atti ad offendere per aver brandito un bastone in piazza Volta creando il panico, e resistenza a pubblico ufficiale. All’uomo sarà vietato frequentare ogni tipo di locale pubblico atto alla somministrazione di alimenti e bevande, compreso in un largo raggio attorno a piazza Volta.

Infine, tre ordini di allontanamento, adottati in base al regolamento di Polizia Locale, sono stati notificati ad altrettanti soggetti, trovati a bivaccare in alcune zone della città.