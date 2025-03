Protestò davanti al carcere. Roberto Adduci va a processo

Ha scelto di andare a processo dibattimentale Roberto Adduci, 34 anni, comasco ex candidato sindaco alle amministrative del 2022 con la lista Assemblee Popolari. Era stato arrestato dalla Digos di Como il 9 febbraio, con l’accusa di aver aggredito i poliziotti durante una protesta non autorizzata organizzata alle spalle del carcere Bassone. Finito a processo per direttissimo il giorno successivo, aveva ottenuto dal giudice un rinvio, accogliendo la richiesta del suo avvocato, Simone Bosisio, e dopo la convalida dell’arresto era stato scarcerato con obbligo di firma. Ricomparso ieri in aula, ha scelto il dibattimento, con un ulteriore rinvio del processo a luglio. Il giorno dell’arresto, con lui c’erano anche altri dimostranti, tutti riuniti per incitare i detenuti con frasi come: "Vi dovete ribellare, dovete dare fuoco, noi siamo con voi, viva la libertà", accendendo anche dei fumogeni e rischiando di innescare reazioni di protesta all’interno della casa circondariale. All’arrivo delle pattuglie, i dimostranti si erano sparpagliati e Adduci aveva cercato di bloccare la polizia, spintonando diversi agenti e mettendosi davanti a una pattuglia per impedirle di procedere. Pa.Pi.